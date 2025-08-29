Генштаб ВСУ: Украина получила более 10 тысяч тел погибших с начала года

С начала 2025 года Украине возвращено свыше десяти тысяч тел военнослужащих, погибших в зоне боевых действий. Об этом сообщил сотрудник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Биленко.

«За этот год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тысяч тел», — заявил Биленко на брифинге, который был посвящён поиску погибших украинских военных.