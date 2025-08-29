Мессенджер MAX
29 августа, 19:27

Генштаб ВСУ: Украина получила более 10 тысяч тел погибших с начала года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

С начала 2025 года Украине возвращено свыше десяти тысяч тел военнослужащих, погибших в зоне боевых действий. Об этом сообщил сотрудник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Биленко.

«За этот год в рамках репатриационных мероприятий в Украину было возвращено более 10 тысяч тел», — заявил Биленко на брифинге, который был посвящён поиску погибших украинских военных.

Он уточнил, что речь идёт о репатриационных мероприятиях, в рамках которых осуществляется возвращение тел украинских военнослужащих.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ВСУ с начала года потеряли свыше 340 тысяч военных и более 65 тысяч единиц вооружений. Согласно заявлению русских хакеров, украинская армия в ходе СВО потеряла 1,7 миллиона человек, в состав которых вошли как ликвидированные бойцы, так и те, кто пропал без вести.

Тимур Хингеев
