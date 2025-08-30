Путин выразил признательность КНР за сохранение мемориалов советских воинов

Россия признательна Китаю за бережное отношение к мемориалам советских солдат, павших в боях за освобождение Китая. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» накануне визита в КНР. Текст беседы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Признательны китайской стороне за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая», — отметил российский лидер.

Глава государства также подчеркнул важность сохранения памяти о соотечественниках, проявивших мужество и патриотизм в борьбе с врагами. Он отметил, что Россия с глубоким уважением относится ко всем ветеранам и чтит память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость стран.