Примгидромет предупредил о шторме и сильных дождях в Приморье перед ВЭФ

Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморском крае в связи с приближением мощного циклона, который принесёт сильные дожди 31 августа и 1 сентября, прямо перед стартом Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласно сообщению метеорологов, активный циклон приблизится к побережью Приморья вечером 31 августа. В связи с этим ожидаются осадки, местами очень сильные — до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Возможны грозы и порывистый ветер.

«Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края вечером 31 августа, ночью и днём 1 сентября на значительной территории края ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами очень сильные (50 миллиметров и более) за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы, местами порывистый ветер», — говорится в официальном сообщении Примгидромета.