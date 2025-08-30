Примгидромет предупредил о шторме и сильных дождях в Приморье перед ВЭФ
Обложка © Life.ru
Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморском крае в связи с приближением мощного циклона, который принесёт сильные дожди 31 августа и 1 сентября, прямо перед стартом Восточного экономического форума (ВЭФ).
Согласно сообщению метеорологов, активный циклон приблизится к побережью Приморья вечером 31 августа. В связи с этим ожидаются осадки, местами очень сильные — до 50 миллиметров за 12 часов и менее. Возможны грозы и порывистый ветер.
«Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края вечером 31 августа, ночью и днём 1 сентября на значительной территории края ожидаются сильные дожди (15-45 миллиметров), местами очень сильные (50 миллиметров и более) за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы, местами порывистый ветер», — говорится в официальном сообщении Примгидромета.
На реках региона прогнозируется осложнение паводковой обстановки. Ожидаются подъёмы уровня воды от 0,5 до 1,7 метра. В бассейнах рек Уссури и озера Ханка возможен выход воды из берегов и подтопление низменных участков. Во Владивостоке осадки начнутся во второй половине дня 31 августа и усилятся к вечеру. Ночью ожидается сильный дождь, который может принести от 30 до 45 миллиметров осадков. Интенсивность дождя начнёт ослабевать утром 1 сентября, а к полудню он должен прекратиться.
Напомним, что десятый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания» с 3 по 6 сентября. Президент России Владимир Путин посетит Восточный экономический форум после завершения своего визита в Китай.