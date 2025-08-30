Альпинист Яковенко считает, что у Наговициной был шанс на спасение

У Натальи Наговициной, погибшей при спуске с пика Победы в Киргизии, был шанс спастись, спустившись самостоятельно. Об этом заявил Председатель комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России Александр Яковенко, поделившись собственным опытом, когда во время восхождения он сломал лодыжку.

«Товарищи предложили нести меня. Но я отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась. Примотал к ноге ледоруб и пошёл сам, превозмогая боль. Дошёл до высоты, с которой меня эвакуировали вертолётом», — рассказал он изданию Aif.ru.