Альпинист Яковенко считает, что у Наговициной был шанс на спасение
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
У Натальи Наговициной, погибшей при спуске с пика Победы в Киргизии, был шанс спастись, спустившись самостоятельно. Об этом заявил Председатель комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России Александр Яковенко, поделившись собственным опытом, когда во время восхождения он сломал лодыжку.
«Товарищи предложили нести меня. Но я отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась. Примотал к ноге ледоруб и пошёл сам, превозмогая боль. Дошёл до высоты, с которой меня эвакуировали вертолётом», — рассказал он изданию Aif.ru.
По словам альпиниста, Наговицина могла попытаться спуститься самостоятельно после травмы, полученной на высоте около 7000 метров. Однако она предпочла дожидаться помощи, которая так и не пришла: из 62 альпинистов и спасателей в базовом лагере никто не решился на организованную спасательную операцию. Единственными, кто попытался помочь, стали участники её группы — итальянец Лука Синегилья, погибший от отёка мозга, и немец Гюнтер Зигмунд, получивший обморожение.
Напомним, что в начале августа группа альпинистов предприняла попытку восхождения на пик Победы. Во время спуска с вершины Наталья Наговицина получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить путь, оставшись на высоте более 7000 метров. Её пытались спасти другие альпинисты, но их попытка не увенчалась успехом, один из альпинистов погиб. Наталья была признана без вести пропавшей. Эвакуация тела с такой высоты возможна только весной и оценивается в 100 тысяч долларов.