30 августа, 11:46

Захарова послала Мерца к психиатрам после слов о вмешательстве РФ через соцсети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1, lev radin

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала резкую оценку заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца о предполагаемом вмешательстве России через социальные сети. В комментарии ТАСС дипломат предложила рассмотреть необходимость психиатрического обследования для немецкого политика.

«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжёлую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями»,заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировала таким образом на утверждения Мерца о том, что ФРГ находится в состоянии конфликта с Россией по причине якобы проводимой Москвой дестабилизации Германии и операций по вмешательству через социальные сети. Захарова подчеркнула противоречивость позиции Берлина, который на протяжении трёх лет осуществляет масштабные поставки вооружений киевскому режиму, но при этом выражает озабоченность деятельностью в социальных сетях.

Мерц пригрозил ввести новые санкции, если встречи Путина и Зеленского не будет

Мерц ранее предположил, что конфликт на Украине, вероятно, затянется ещё на «много месяцев». Он озвучил это на совместной пресс-конференции с президентом Франции Макроном в Тулоне, добавив, что Германия готова к длительному конфликту, действуя в тесной координации с европейскими партнёрами, США и «коалицией желающих».

