Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала резкую оценку заявлению канцлера Германии Фридриха Мерца о предполагаемом вмешательстве России через социальные сети. В комментарии ТАСС дипломат предложила рассмотреть необходимость психиатрического обследования для немецкого политика.

«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжёлую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», — заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировала таким образом на утверждения Мерца о том, что ФРГ находится в состоянии конфликта с Россией по причине якобы проводимой Москвой дестабилизации Германии и операций по вмешательству через социальные сети. Захарова подчеркнула противоречивость позиции Берлина, который на протяжении трёх лет осуществляет масштабные поставки вооружений киевскому режиму, но при этом выражает озабоченность деятельностью в социальных сетях.