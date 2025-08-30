Травы, шкуры и никаких рабов: Как в Подмосковье прошла ярмарка невольников Стерлигова — репортаж Life.ru

В Подмосковье состоялась ярмарка невольников, организованная Германом Стерлиговым, которую сам предприниматель позиционирует как способ возрождения традиционных славянских ремесел. На мероприятии было представлено множество изделий ручной работы. Помимо нашумевшего хлеба, поклонники «неотравленных городом» продуктов могли приобрести бутылочку морса за 500 рублей, шкуры животных, целебные травы или же одежду по цене крыла самолёта. На выставке побывал корреспондент Life.ru.

Ярмарка невольников бизнесмена Стерлигова прошла в Подмосковье. Видео © Life.ru

Слобода братьев Стерлиговых была открыта для всех желающих. Тем не менее организаторы ярмарки устанавливали ограничения, не допуская на территорию колдунов, язычников и содомитов*. Дресс-код на мероприятии строгий: на сайте крупными буквами написано, что «бабам можно только в длинной юбке». Как видим, скромность женщин среди невольников в почёте. Одна из ремесленниц, облачённая в длинную юбку и косынку, учтиво указала корреспонденту на стоимость продаваемой на ярмарке ветровки — 63,5 тысячи рублей.

Помимо самих так называемых невольников, рассказывающих о самой натуральной продукции, на выставке были замечены так называемые землевладельцы. Один из таких рассказал Life.ru, что приехал из Ивановской области искать себе невольников. Готов платить им по 50–70 тысяч в месяц, оплачивать жильё и кормить.

«Сейчас все невольники городские, понимаете? Сейчас люди лишены свободы, потому что за них решают, прививать их детей или нет, и прочее. Нет выбора у людей есть неотравленную еду. Зачем играть в эти какие-то переодевания, что вот я свободный человек? Мы все знаем, что лучший раб тот, который считает себя свободным», — объяснил смысл невольничества землевладелец Никита Сергеевич.

Как оказалось, рабский труд не фигурировал в программе ярмарки.