Травы, шкуры и никаких рабов: Как в Подмосковье прошла ярмарка невольников Стерлигова — репортаж Life.ru
В Подмосковье прошёл невольничий рынок Германа Стерлигова. Обложка © Life.ru
В Подмосковье состоялась ярмарка невольников, организованная Германом Стерлиговым, которую сам предприниматель позиционирует как способ возрождения традиционных славянских ремесел. На мероприятии было представлено множество изделий ручной работы. Помимо нашумевшего хлеба, поклонники «неотравленных городом» продуктов могли приобрести бутылочку морса за 500 рублей, шкуры животных, целебные травы или же одежду по цене крыла самолёта. На выставке побывал корреспондент Life.ru.
Слобода братьев Стерлиговых была открыта для всех желающих. Тем не менее организаторы ярмарки устанавливали ограничения, не допуская на территорию колдунов, язычников и содомитов*. Дресс-код на мероприятии строгий: на сайте крупными буквами написано, что «бабам можно только в длинной юбке». Как видим, скромность женщин среди невольников в почёте. Одна из ремесленниц, облачённая в длинную юбку и косынку, учтиво указала корреспонденту на стоимость продаваемой на ярмарке ветровки — 63,5 тысячи рублей.
Помимо самих так называемых невольников, рассказывающих о самой натуральной продукции, на выставке были замечены так называемые землевладельцы. Один из таких рассказал Life.ru, что приехал из Ивановской области искать себе невольников. Готов платить им по 50–70 тысяч в месяц, оплачивать жильё и кормить.
«Сейчас все невольники городские, понимаете? Сейчас люди лишены свободы, потому что за них решают, прививать их детей или нет, и прочее. Нет выбора у людей есть неотравленную еду. Зачем играть в эти какие-то переодевания, что вот я свободный человек? Мы все знаем, что лучший раб тот, который считает себя свободным», — объяснил смысл невольничества землевладелец Никита Сергеевич.
Как оказалось, рабский труд не фигурировал в программе ярмарки.
Напомним, что в 2004 году Стерлигов принял решение оставить городскую жизнь и купил участок земли площадью 37 гектаров, чтобы обосновать проект «Слобода», предназначенный для привлечения православных христиан к ведению сельского хозяйства. Стерлигов стал активным сторонником традиционных ценностей и православной веры. Бизнесмен критиковал современную экономику и технологии, считая их проявлениями богоборчества и безбожия. В 2024 году Стерлигов выгнал свою жену и лишил наследства нескольких своих детей, обвинив их в ереси и влиянии колдунов.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.