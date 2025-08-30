Мессенджер MAX
Регион
30 августа, 18:27

«Это бред»: В Федерации альпинизма России поставили точку в вопросе спасения Наговициной

Альпинист Пятницин: Наговицина не смогла бы спастись сама с переломанной ногой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022

Альпинистку Наталью Наговицину было невозможно спасти, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. Он также указал на критическую сложность самостоятельного спасения в подобных экстремальных условиях высокогорья.

«Могла ли Наговицина спастись самостоятельно? С поломанной ногой — невозможно, это бред. Но нужно понимать болевой порог человека... С той высоты, с того маршрута ещё никого не спустили. Хотели, были экспедиции, пытались, но никого оттуда не вернули»,цитирует Пятницина «Спорт-Экспресс».

Застрявшая в горах Киргизии Наговицина могла продержаться максимум пять дней
Застрявшая в горах Киргизии Наговицина могла продержаться максимум пять дней

Напомним, что 12 августа российская альпинистка Наталья Наговицына потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. Спустя время Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции.

Полина Никифорова
