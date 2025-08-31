Театры, музеи и еда: 2,5 миллиона туристов покорило популярное направление внутри России

В 2025 году летний поток туристов в Санкт-Петербург увеличился на 5–7 % по сравнению с прошлым годом, когда город посетили рекордные 2,5 миллиона гостей, рассказал председатель профильного комитета Евгений Панкевич. По его словам, точные цифры ещё предстоит подсчитать, однако прогнозы выглядят оптимистично. Для привлечения туристов Северная столица планирует запустить маркетинговую кампанию под названием «Сезон премьер».

«Туда будет входить абсолютно всё. И театральные премьеры, конечно же, и выставки, и музейные посещения, и гастрономические разные форматы, фестивали, и различные мероприятия...» — цитирует чиновника телеканал «Санкт-Петербург».

Он также отметил, что город продолжит работать над улучшением сервиса для отдыхающих, будь то отели или рестораны. Директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников добавил, что туризм является одной из важнейших отраслей Северной столицы. Он подчеркнул, что Петербург — это открытые ворота России для зарубежных путешественников.