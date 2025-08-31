Соблазнительные нарциссы: Чем опасны «тёмные эмпаты» и как их распознать

Психологи выделяют особую группу людей, обладающих одновременно негативными чертами психопатии, нарциссизма, макиавеллизма, но при этом — высокой способностью к сопереживанию. Их называют «тёмными эмпатами». Такие люди формально проявляют сочувствие, но эмоционально не вовлекаются в переживания собеседника, предупредила психолог Катерина Кузина.

Их когнитивная эмпатия, по словам эксперта, подразумевает понимание чувств другого человека на интеллектуальном уровне, но не включает способность чувствовать и сопереживать. Хотя «тёмные эмпаты» могут замечать сигналы и детали эмоционального состояния окружающих, они никогда не позволяют этим чувствам затронуть их лично.

Такие люди могут ласково вести себя в начале отношений или после ссоры, чтобы привлечь и удержать партнёра. Характерная черта всех нарциссических типов у «тёмных эмпатов» проявляется ещё сложнее. Вначале они выглядят так, как вы хотите их видеть, потому что быстро улавливают ваши желания и потребности. В отличие от классического нарцисса, который пытается произвести впечатление дорогими подарками и роскошными свиданиями, «тёмный эмпат» может подстроиться под эмоциональные потребности, чтобы потешить своё эго.