Соблазнительные нарциссы: Чем опасны «тёмные эмпаты» и как их распознать
Психолог Кузина: Тёмные эмпаты не способны реально сопереживать человеку
Психологи выделяют особую группу людей, обладающих одновременно негативными чертами психопатии, нарциссизма, макиавеллизма, но при этом — высокой способностью к сопереживанию. Их называют «тёмными эмпатами». Такие люди формально проявляют сочувствие, но эмоционально не вовлекаются в переживания собеседника, предупредила психолог Катерина Кузина.
Их когнитивная эмпатия, по словам эксперта, подразумевает понимание чувств другого человека на интеллектуальном уровне, но не включает способность чувствовать и сопереживать. Хотя «тёмные эмпаты» могут замечать сигналы и детали эмоционального состояния окружающих, они никогда не позволяют этим чувствам затронуть их лично.
Такие люди могут ласково вести себя в начале отношений или после ссоры, чтобы привлечь и удержать партнёра. Характерная черта всех нарциссических типов у «тёмных эмпатов» проявляется ещё сложнее. Вначале они выглядят так, как вы хотите их видеть, потому что быстро улавливают ваши желания и потребности. В отличие от классического нарцисса, который пытается произвести впечатление дорогими подарками и роскошными свиданиями, «тёмный эмпат» может подстроиться под эмоциональные потребности, чтобы потешить своё эго.
Кроме того, они могут пытаться произвести впечатление на окружающих, демонстрируя одинаковые интересы, например, разделяя взгляды на политику или социальную справедливость. Хотя их способ завоевания доверия может отличаться от классического нарцисса, в итоге всё заканчивается одинаково: партнёра изматывают спорами и требуют постоянного внимания, заключила собеседница «Вечерней Москвы».
