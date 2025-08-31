Мессенджер MAX
31 августа, 08:09

Как улучшить кредитную историю за 6 шагов: инструкция экономиста

Обложка © freepik

Кредитную историю не зря называют репутацией в мире денег. Её можно строить годами и разрушить из-за одной просрочки, большой долговой нагрузки или многочисленных запросов на оформление займов. Тем не менее исправить ситуацию можно, если следовать инструкции заместителя генерального директора по экономике и промышленности Делового экономического центра СНГ Александра Грифа.

По его словам, первым делом необходимо проверить свои данные в Бюро кредитных историй. Если вы обнаружите ошибку, нужно подать заявление на её исправление через бюро и кредитора. Далее важно заняться нейтрализацией просрочек, то есть закрыть их. Если это сложно сделать сразу, можно договориться о реструктуризации долга — увеличить срок погашения, чтобы снизить ежемесячные платежи, или оформить рефинансирование под меньшую ставку.

При этом необходимо соблюдать дисциплину. Поставьте автоплатёж за 3–5 дней до даты, чтобы избежать просрочек. Ведите календарь платежей и держите «подушку» — сумму, равную 1–2 платежам, чтобы иметь запас на случай непредвиденных ситуаций. Также стоит создать позитивные маркеры. Например, оформить кредитную карту с лимитом 10–30 тысяч рублей и погашать её полностью в льготный период.

Следующий совет — снизить «шум» вокруг кредитной истории. Не подавайте много заявок на кредиты подряд, чтобы не создавать видимость нестабильности. Постепенно уменьшайте сумму по дорогим кредитам, увеличивайте официальный доход и не берите новых займов, пока не стабилизируете текущую ситуацию. И, наконец, важно обеспечить защиту своей истории. Подключите уведомления о всех запросах в БКИ, чтобы знать, кто и когда запрашивал вашу кредитную информацию. В случае подозрения на мошенничество — немедленно подавайте заявление и оспаривайте неправомерные записи, призвал собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее россиянам объяснили, как не потерять деньги при покупке квартиры или дома. Кстати, граждане стали массово отказываться от строительства домов в ипотеку.

