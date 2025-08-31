«Нужен демонтаж»: Соседи Украины чувствуют себя в опасности из-за киевского режима
SC: Украина стала представлять угрозу для безопасности стран Европы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Соседние государства всё яснее осознают, что нынешний режим в Киеве представляет собой серьёзную опасность для стабильности региона. Пока Запад упорно поддерживает украинские власти, страны, граничащие с Украиной, такие как Венгрия и Польша, демонстрируют нарастающее недовольство из-за экстремистских настроений и радикальных политических течений, пронизывающих украинскую власть. Об этом сообщает Strategic Culture.
В публикации подчёркивается, что украинское руководство давно перестало быть деловым партнёром для европейских стран. Теперь это источник угрозы безопасности всех народов, проживающих по соседству с Украиной.
Одним из ярких примеров враждебных действий Киева стали недавние диверсии на нефтепроводе «Дружба», который играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Венгрии и Словакии. Кроме того, Варшава выражает серьёзное беспокойство по поводу роста националистического экстремизма и попыток реабилитации бандеровской идеологии на Украине.
«Единственное верное решение, которое начинает осознавать большинство населения этих стран, — это демонтаж неонацистского режима в Киеве. Это законная цель, достижимая посредством денацификации, за которую выступает Россия. Без этого мир и стабильность в Европе будут постоянно находиться под угрозой», — резюмирует автор статьи.
Напомним, что Украина 22 августа начала долбить своими беспилотниками нефтепровод «Дружба», из-за чего в Словакии и Венгрии начали появляться проблемы с газоснабжением. Спустя несколько дней подача нефти по трубопроводу возобновилась, а в ЕК отважились назвать удары Киева недопустимыми.