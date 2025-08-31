Соседние государства всё яснее осознают, что нынешний режим в Киеве представляет собой серьёзную опасность для стабильности региона. Пока Запад упорно поддерживает украинские власти, страны, граничащие с Украиной, такие как Венгрия и Польша, демонстрируют нарастающее недовольство из-за экстремистских настроений и радикальных политических течений, пронизывающих украинскую власть. Об этом сообщает Strategic Culture.

В публикации подчёркивается, что украинское руководство давно перестало быть деловым партнёром для европейских стран. Теперь это источник угрозы безопасности всех народов, проживающих по соседству с Украиной.

Одним из ярких примеров враждебных действий Киева стали недавние диверсии на нефтепроводе «Дружба», который играет ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности Венгрии и Словакии. Кроме того, Варшава выражает серьёзное беспокойство по поводу роста националистического экстремизма и попыток реабилитации бандеровской идеологии на Украине.