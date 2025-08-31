«Группа крови» не на рукаве: Подростки толпой избили и разорвали трусы фанату Цоя на его могиле

«Драка без права на отдых» — строчку из знаменитой песни группы «Кино» воплотили в жизнь четверо хулиганов, напавших на поклонника Виктора Цоя у могилы певца в Санкт-Петербурге. По данным 78.ru, они избили моряка, который сделал замечание нарушителям общественного порядка.

Мужчина приехал в Северную столицу из Калининграда и отправился к могиле своего кумира. Там же другие фанаты рок-звезды оскорбляли людей вокруг. Турист сделал им замечание. При попытке покинуть кладбище он заметил слежку и вернулся обратно. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Моряк перепрыгнул через забор и побежал, но его догнали.

«Через забор прыгнул и побежал к гаражам. Но они всё равно догнали, сначала двое, а потом ещё двое. Избили, деньги отобрали. Один достал нож, говорит, давай снимай трусы, сейчас мы тебе резать будем. В итоге он в районе паха мне вот штаны разрывает полностью. Второй потянул за трусы, трусы оттянул, трусы порвали», — рассказал пострадавший.