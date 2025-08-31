Ревёт уже два дня: Появились душераздирающие кадры с упавшим со скалы медвежонком

В Башкирии медвежонок упал со скалы в районе Красного ключа. Он выжил, но требуется срочная эвакуация животного, сообщил Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» и опубликовал душераздирающие кадры.

Размером медвежонок с собаку. Детёныш громко ревёт и не может пошевелиться. Он лежит у подножия скалы уже два дня. Сотрудники центра заявляют, что для спасения маленького косолапого пока нет подходящего транспорта.