Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 15:25

Ревёт уже два дня: Появились душераздирающие кадры с упавшим со скалы медвежонком

В Башкирии пытаются спасти сорвавшегося со скалы медвежонка

Пострадавший медвежонок. Обложка © Telegram / ЦРДЖ Пин и Пуф

Пострадавший медвежонок. Обложка © Telegram / ЦРДЖ Пин и Пуф

В Башкирии медвежонок упал со скалы в районе Красного ключа. Он выжил, но требуется срочная эвакуация животного, сообщил Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» и опубликовал душераздирающие кадры.

Размером медвежонок с собаку. Детёныш громко ревёт и не может пошевелиться. Он лежит у подножия скалы уже два дня. Сотрудники центра заявляют, что для спасения маленького косолапого пока нет подходящего транспорта.

Медвежонок три дня не отходил от матери после её гибели на трассе под Иркутском
Медвежонок три дня не отходил от матери после её гибели на трассе под Иркутском

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге развернули серьёзную спасательную операцию, чтобы достать кота, забравшегося в щель между камнями набережной Мойки. Усатый не мог сам покинуть укрытие, вытащить его из четырёхметрового лаза не получалось, а уровень воды постепенно прибывал. И всё же почти неделя усилий принесла результат: котика спасли. Его назвали Орфеем, сейчас коту ищут новый дом, а из желающих взять бедолагу к себе выстроилась настоящая очередь.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar