Кривляния и ужимки: Зеленского обвинили в попытке «водить за нос» Трампа
Депутат Рады Дубинский считает, что Зеленский водит Трампа за нос уже 8 месяцев
Обложка © ТАСС / АР
Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, потому что киевскому режиму выгодно продолжение военного конфликта на Украине, ведь это позволяет руководству страны красть деньги из оборонного бюджета. Об этом сказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле российская и украинская делегации условились о продолжении контактов для поиска решений, для этого должны были создаваться подгруппы для онлайн-работы. Однако, как отметил депутат, ничего из этого сделано не было по вине Киева. При этом Зеленский постоянно бросается лозунгами о необходимости перемирия и предлагает президенту РФ Владимиру Путину «по-пацански выскочить раз на раз».
«То есть переговорная повестка заменяется кривляньями и ужимками. Надо сказать, на этом сценарии Зеленский проводил Трампа за нос уже 8 месяцев с момента инаугурации (Трампа — прим. Life.ru)», — резюмировал Дубинский.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский напомнил президенту США Дональду Трампу о сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию украинского конфликта. Экс-комик заявил, что республиканец ранее обозначил срок в «две-три недели». При этом стало известно о намерении Трампа временно отойти от участия в переговорах по Украине.