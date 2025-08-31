Владимир Зеленский обманывает президента США Дональда Трампа, потому что киевскому режиму выгодно продолжение военного конфликта на Украине, ведь это позволяет руководству страны красть деньги из оборонного бюджета. Об этом сказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле российская и украинская делегации условились о продолжении контактов для поиска решений, для этого должны были создаваться подгруппы для онлайн-работы. Однако, как отметил депутат, ничего из этого сделано не было по вине Киева. При этом Зеленский постоянно бросается лозунгами о необходимости перемирия и предлагает президенту РФ Владимиру Путину «по-пацански выскочить раз на раз».