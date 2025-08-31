Девушка во время уборки в новой квартире нашла тайник с гранатами 1975 года
В одном из жилых домов на улице Радищева в Гатчине 28-летняя хозяйка квартиры во время перепланировки наткнулась на тайник — в стене под дверной коробкой были спрятаны две гранаты РГД-42 с запалами, датированными 1975 годом. Боеприпасы бережно обёрнуты чертёжной бумагой, словно кто-то хотел сохранить их в тайне на десятилетия. Об этом сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру».
Девушка сразу же позвала специалистов. Сапёры обезвредили взрывчатку и увезли её подальше от перепуганной женщины и её соседей. Квартиру в июле продала 52-летняя родственница владелицы. Однако она не смогла объяснить, откуда в доме взялись гранаты.
В настоящий момент правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по факту незаконного хранения взрывчатых веществ.
Ранее в Тульской области мужчина решил похвастаться гранатой, чтобы впечатлить девушку, с которой он недавно познакомился. В итоге он случайно вытащил чеку, от чего снаряд предсказуемо взорвался. Всё закончилось поездкой на скорой в больницу и задержанием.