Девушка во время уборки в новой квартире нашла тайник с гранатами 1975 года

В одном из жилых домов на улице Радищева в Гатчине 28-летняя хозяйка квартиры во время перепланировки наткнулась на тайник — в стене под дверной коробкой были спрятаны две гранаты РГД-42 с запалами, датированными 1975 годом. Боеприпасы бережно обёрнуты чертёжной бумагой, словно кто-то хотел сохранить их в тайне на десятилетия. Об этом сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру».