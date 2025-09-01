«Стимулируют аппетит»: Раскрыты главные причины стремительного набора веса

Главной причиной набора веса является избыток калорий, предупредила тренер Маргарита Шелеметцева. По её словам, еда сегодня стала настолько доступна и калорийна, что люди зачастую не замечают, как переедают. Когда потребление энергии превышает её расход, организм начинает откладывать излишки в виде жира. При этом малоподвижный образ жизни дополнительно снижает расход энергии и способствует потере мышечной массы, что со временем замедляет обмен веществ.

Эксперт подчеркнула, что на вес существенно влияют стресс и недосыпание, поскольку они повышают уровень гормона кортизола, который стимулирует аппетит и способствует накоплению жира в области живота. Часто люди склонны переедать, когда устали или испытывают сильные эмоции, так как еда становится самым простым способом быстро получить удовольствие.

Гормональные нарушения тоже могут влиять на распределение жира и чувство голода. Кроме того, вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, играют важную роль в наборе жировой массы. Спиртные напитки содержат много калорий и при регулярном потреблении провоцируют калорийный профицит.

«Кроме того, алкоголь сильно стимулирует аппетит, особенно к жирной и солёной пище. А курение, несмотря на то, что способно незначительно и временно ускорять метаболизм и снижать чувство голода, после отказа от этой привычки приводит к серьезному набору веса», — отметила собеседница «Газеты.ru».