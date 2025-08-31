«Я не верю, папа!» Ранившая звезду «Содержанок» актриса Дроздова потеряла отца

Актриса Александра Дроздова сообщила о смерти своего отца в возрасте 55 лет. Об этом она рассказала в своём личном блоге, опубликовав прощальные снимки.

Дроздова выразила глубокое потрясение трагическим событием, отметив, что не может смириться со столь ранним уходом близкого человека. На фотографиях запечатлён момент, когда актриса преподносит отцу торт со свечами в честь его 55-летия, а также снимок, где мужчина сидит рядом с рисующей мелками внучкой Маргаритой.

Отец Александры Дроздовой с внучкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandra.drozdova.a

Отец Александры Дроздовой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandra.drozdova.a

«Я не верю, папа! Не могу и не хочу! Так рано! Как же я теперь без тебя!» — написала девушка.