«Я не верю, папа!» Ранившая звезду «Содержанок» актриса Дроздова потеряла отца
Ранившая ножом Илью Деля актриса Александра Дроздова сообщила о смерти отца
Александра Дроздова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Актриса Александра Дроздова сообщила о смерти своего отца в возрасте 55 лет. Об этом она рассказала в своём личном блоге, опубликовав прощальные снимки.
Дроздова выразила глубокое потрясение трагическим событием, отметив, что не может смириться со столь ранним уходом близкого человека. На фотографиях запечатлён момент, когда актриса преподносит отцу торт со свечами в честь его 55-летия, а также снимок, где мужчина сидит рядом с рисующей мелками внучкой Маргаритой.
Отец Александры Дроздовой с внучкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandra.drozdova.a
Отец Александры Дроздовой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexandra.drozdova.a
«Я не верю, папа! Не могу и не хочу! Так рано! Как же я теперь без тебя!» — написала девушка.
Актриса обратилась к отцу с просьбой нарисовать лошадку для неё и дочери, уверяя, что их любовь вечна. По её словам, теперь он всегда будет рядом, хотя физически его не стало.
В апреле Александра Дроздова была задержана полицией, после того как ударила своего сожителя — 40-летнего актёра сериала «Содержанки» Илью Деля, нанеся ему ножом раны груди и руки. Мужчину госпитализировали и поместили в реанимацию. Пострадавший быстро пошёл на поправку и уже через неделю его выписали. Знакомые актрисы говорят, что она могла защищать своего двухлетнего ребёнка от напившегося Деля. На время расследования суд отправил Дроздову под домашний арест.