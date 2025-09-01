Убийственная смесь: Life.ru узнал, с какими продуктами опасно сочетать энергетики

Энергетические напитки, которые многие считают безобидным способом быстро взбодриться, на самом деле представляют серьёзную угрозу для здоровья, предупредил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов. В беседе с Life.ru он заявил, что постоянное употребление энергетиков негативно отражается на сердце и нервной системе и особенно опасно для подростков, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Высокое содержание кофеина, таурина, сахара оказывает выраженное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы, может провоцировать скачки давления, нарушения сна, тревожность и даже панические атаки. Алексей Панов Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук

По словам эксперта, эффект энергетиков достигается за счёт стимуляции центральной нервной системы, но организм не получает дополнительной энергии – лишь расходует собственные резервы. Это относительно безопасно при редком употреблении, однако сочетание энергетиков с рядом продуктов резко повышает риски. Наиболее опасным он назвал употребление энергетиков вместе с алкоголем.

«Алкоголь действует как депрессант, а энергетик как стимулятор. Такое противодействие может привести к тому, что человек не ощущает степень опьянения, продолжает пить, и в результате получает тяжёлую интоксикацию», – подчеркнул специалист.

Также крайне нежелательно сочетать энергетики с кофе, чаем, шоколадом и другими источниками кофеина – это грозит передозировкой, тахикардией и скачками давления. Жирная пища, добавил Панов, делает эффект энергетиков непредсказуемым и усиливает нагрузку на печень, а цитрусовые соки способны раздражать желудок. Молочные продукты, напротив, частично снижают агрессивное действие напитков, но замедляют всасывание кофеина.