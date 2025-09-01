Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме
Росавиация сняла ограничения в аэропортах Татарстана, Самары и Нижнего Новгорода
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer
В Казани, Нижнекамске, Самаре и Нижнем Новгороде вновь открыли небо для воздушных судов. Ограничения на приём и выпуск рейсов были сняты утром 1 сентября, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полётов. За это время несколько бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолёта, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, и четыре борта, направлявшихся в Самару», – написал Кореняко в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что все службы сработали слаженно: экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов приняли все необходимые меры. До этого ночью ограничения также сняли в аэропортах Саратова и Волгограда.
Ранее Life.ru писал, что в Краснодарском крае отразили атаку украинских беспилотников. Обломки сбитых дронов повредили жилые дома в Северском районе, а также вызвали пожар на трансформаторной подстанции в Кропоткине.