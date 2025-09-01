Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

В Казани, Нижнекамске, Самаре и Нижнем Новгороде вновь открыли небо для воздушных судов. Ограничения на приём и выпуск рейсов были сняты утром 1 сентября, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, меры вводились для обеспечения безопасности полётов. За это время несколько бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолёта, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, и четыре борта, направлявшихся в Самару», – написал Кореняко в телеграм-канале.