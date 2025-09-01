Названы мистические локации Подмосковья, где можно провести креативную фотосессию

В Московской области можно найти множество необычных маршрутов для тех, кто увлекается загадками и мистикой. Помимо известных парков и усадеб, в регионе есть места, окутанные тайнами. Одним из них, по данным интернет-издания Regions.ru, является заброшенная усадьба Бараново, которая отлично подойдёт любителям атмосферных фотосессий.

На её территории сохранился деревянный двухэтажный дом в стиле модерн. С 1960-х годов там функционирует агробиостанция Московского государственного областного университета. А местные жители периодически сообщают о паранормальных явлениях: о таинственной фигуре, которая перемещается по комнатам и издаёт странные звуки. Вероятно, это дух декабриста Владимира Толстого.

Ещё одним загадочным местом считается Смердячье или Змеиное озеро, которое расположено в Шатуре, недалеко от города Рошаля. Водоём отличается идеально круглой формой диаметром около 300 метров и глубиной до 35 метров. Учёные предполагают, что озеро образовалось на месте метеоритного кратера примерно 10 тысяч лет назад. Легенда гласит, что на берегу озера когда-то стояла церковь, которая внезапно ушла под воду, после чего водоём стал мутным.