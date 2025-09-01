Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

1 сентября, 07:27

Названы мистические локации Подмосковья, где можно провести креативную фотосессию

Regions.ru: Мистическую фотосессию можно провести в заброшенной усадьбе Бараново

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Московской области можно найти множество необычных маршрутов для тех, кто увлекается загадками и мистикой. Помимо известных парков и усадеб, в регионе есть места, окутанные тайнами. Одним из них, по данным интернет-издания Regions.ru, является заброшенная усадьба Бараново, которая отлично подойдёт любителям атмосферных фотосессий.

На её территории сохранился деревянный двухэтажный дом в стиле модерн. С 1960-х годов там функционирует агробиостанция Московского государственного областного университета. А местные жители периодически сообщают о паранормальных явлениях: о таинственной фигуре, которая перемещается по комнатам и издаёт странные звуки. Вероятно, это дух декабриста Владимира Толстого.

Ещё одним загадочным местом считается Смердячье или Змеиное озеро, которое расположено в Шатуре, недалеко от города Рошаля. Водоём отличается идеально круглой формой диаметром около 300 метров и глубиной до 35 метров. Учёные предполагают, что озеро образовалось на месте метеоритного кратера примерно 10 тысяч лет назад. Легенда гласит, что на берегу озера когда-то стояла церковь, которая внезапно ушла под воду, после чего водоём стал мутным.

Кроме того, особый интерес вызывает так называемый «змеиный камень» — гранитная глыба с узором, напоминающим ползущих змей. Археологические исследования позволяют предположить, что здесь могло находиться языческое святилище с культом змеиного бога Ура.

Ранее учёные обнаружили на дне Телецкого озера «лес мертвецов», однако речь идёт не о людях. Так исследователи окрестили необычное скопление затонувших деревьев. Но шаманка уверена, что на дне водоёма на Алтае лежат трупы людей.

