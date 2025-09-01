В России поставили под сомнение участие Зеленского в переговорах по Украине
Степашин: Зеленский вряд ли будет присутствовать на переговорах по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Глава украинского режима Владимир Зеленский вряд ли будет участвовать в ближайших переговорах на высшем уровне по украинскому вопросу. Такое мнение РИА «Новости» выразил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, говоря о возможности новой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время.
«Насчёт ближайшего времени надо спросить у лидеров, на самом деле. У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский. Вот это у меня большие сомнения», — сказал политик.
Предсказать участие украинского лидера в мирных переговорах сложно, и решение зависит напрямую от действующих глав государств.
Ранее Путин поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в организации переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. По словам российского президента, благодаря усилиям Анкары диалог удалось сдвинуть с мёртвой точки. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит спецоперацию до тех пор, пока не увидит ответных шагов со стороны Украины на предложения о мирном урегулировании.