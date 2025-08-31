Мессенджер MAX
31 августа, 15:11

Стало известно, какой ультиматум делегация США поставила России на Совбезе ООН

The Guardian: США на заседании СБ ООН потребовали от России переговоров с Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Делегация США потребовала от России немедленно согласиться на переговоры с Украиной во время экстренного заседания Совбеза ООН в пятницу, 29 августа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выступление представителя американской миссии Джона Келли.

Поводом для созыва заседания стали масштабные ракетные удары по Украине в ночь с 27 на 28 августа. Американский дипломат заявил, что эти действия ставят под сомнение готовность Москвы к мирному урегулированию.

Советник-посланник миссии США подчеркнул необходимость личной встречи президентов двух стран и напомнил о возможных санкционных мерах со стороны Вашингтона в случае продолжения боевых действий. Джон Келли сослался на предупреждение Дональда Трампа о ужесточении давления на Москву при отказе от диалога.

Напомним, Киев настаивает на личных переговорах президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. В Кремле говорят, что такая встреча возможна, но для неё нужна основательная предварительная подготовка. В Германии полагают, что организовать такой саммит не удастся. А глава МИД России Сергей Лавров видит в политике Киева стремление саботировать мирный процесс.

Юрий Лысенко
