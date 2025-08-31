Стало известно, какой ультиматум делегация США поставила России на Совбезе ООН

Делегация США потребовала от России немедленно согласиться на переговоры с Украиной во время экстренного заседания Совбеза ООН в пятницу, 29 августа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на выступление представителя американской миссии Джона Келли.

Поводом для созыва заседания стали масштабные ракетные удары по Украине в ночь с 27 на 28 августа. Американский дипломат заявил, что эти действия ставят под сомнение готовность Москвы к мирному урегулированию.