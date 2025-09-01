Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией снова вышел из строя
Утром в понедельник подводный электрокабель Estlink 1, связывающий Финляндию и Эстонию, неожиданно прекратил передачу электроэнергии. Несмотря на внушительную длину более 100 километров, из которых около 70 км пролегают под водой, оператор линии — финская компания Fingrid — исключает повреждение самого кабеля.
Сбой был зафиксирован на подстанции в Эспоо, расположенной на юге Финляндии. Именно там и обнаружили неисправность, что позволяет говорить о внутренней технической проблеме, а не о внешних факторах, таких как физический разрыв или авария на линии.
Руководитель операционной службы Fingrid Микко Пииронен подчеркнул, что причина отключения пока остаётся предметом расследования. При этом никаких признаков злонамеренного вмешательства не выявлено. По его словам, перебои не затронут конечных потребителей, однако могут внести коррективы в динамику рынка электроэнергии.
Estlink 1 — это кабель постоянного тока с пропускной способностью до 350 мегаватт, играющий важную роль в энергосвязи между двумя странами. Его временное отключение принесёт проблемы не только тем, кто будет его чинить, но и участникам энергетического рынка.
Вероятно, в Эстонии теперь не очень рады выходу из энергосистемы БРЭЛЛ. Кстати, после этого страна перешла на европейские тарифы, поэтому теперь электроэнергия там стоит в 60 раз дороже, чем в Финляндии.