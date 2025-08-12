В Финляндии экипажу Eagle S предъявили обвинения в повреждении кабелей на дне Балтики

Капитан судна, а также его первый и второй помощники, были официально обвинены в умышленном причинении ущерба в особо крупном размере и умышленном нарушении работы телекоммуникационных систем. С момента начала расследования всем троим запрещено покидать территорию Финляндии.

По данным Yle, ремонт поврежденных кабелей обошелся финской телекоммуникационной компании Elisa и государственной компании по цифровой безопасности Cinia как минимум в 60 млн евро. Обвиняемые свою вину не признают и оспаривают юрисдикцию Финляндии в этом деле, ссылаясь на то, что повреждение произошло за пределами её территориальных вод.