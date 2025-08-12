В Финляндии экипажу Eagle S предъявили обвинения в повреждении кабелей на дне Балтики
Yle: Прокуратура Финляндии обвинила экипаж Eagle S в повреждении кабелей
Обложка © ТАСС / Jussi Nukari
Прокуратура Финляндии официально предъявила обвинения команде нефтяного танкера Eagle S в связи с повреждением подводных кабелей в Финском заливе, произошедшим в декабре прошлого года. Об этом сообщает агентство Yle.
Капитан судна, а также его первый и второй помощники, были официально обвинены в умышленном причинении ущерба в особо крупном размере и умышленном нарушении работы телекоммуникационных систем. С момента начала расследования всем троим запрещено покидать территорию Финляндии.
По данным Yle, ремонт поврежденных кабелей обошелся финской телекоммуникационной компании Elisa и государственной компании по цифровой безопасности Cinia как минимум в 60 млн евро. Обвиняемые свою вину не признают и оспаривают юрисдикцию Финляндии в этом деле, ссылаясь на то, что повреждение произошло за пределами её территориальных вод.
Напомним, что 25 декабря в Финляндии дали старт расследованию аварийного отключения кабеля EstLink 2, который был протянут до Эстонии по дну Финского залива. По подозрению был задержан нефтяной танкер. Спустя некоторое время финские власти узнали о следах якоря рядом с повреждённым кабелем. Арест с судна был снят в марте.