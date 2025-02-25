Электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии

В прибалтийских странах наблюдается значительный рост цен на электроэнергию в результате решения властей Литвы, Латвии и Эстонии покинуть единую энергосистему БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает эстонское телерадио ERR.

Теперь цены на электричество в странах Балтии в 60 раз выше, чем в Финляндии. Согласно данным бирж Nord Pool, в Прибалтике электроэнергия стоит €61,05 за 1 МВт·ч, а в Финляндии — €1,12 за 1 МВт·ч.