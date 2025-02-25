Электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии
ERR: После выхода из БРЭЛЛ электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже
В прибалтийских странах наблюдается значительный рост цен на электроэнергию в результате решения властей Литвы, Латвии и Эстонии покинуть единую энергосистему БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает эстонское телерадио ERR.
Теперь цены на электричество в странах Балтии в 60 раз выше, чем в Финляндии. Согласно данным бирж Nord Pool, в Прибалтике электроэнергия стоит €61,05 за 1 МВт·ч, а в Финляндии — €1,12 за 1 МВт·ч.
Операторы при этом утверждают, что на цены влияют погодные условия и рыночная ситуация. На этой неделе, например, наблюдается меньшая скорость ветра, а холодная погода приводит к увеличению потребления электроэнергии. Кроме того, власти связывают подорожание с аварией на энергокабеле Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию.
Ранее в Литве начали разбирать линии ЛЭП на Калининградскую область. Власти объяснили это ненужностью конструкций после отключения стран Балтии от единой энергосистемы (БРЭЛЛ) и синхронизации с ЕС. Разбор решили начать с деревни Стаугайчяй Вилкавишкского района. Напомним, что в Прибалтике использовали российскую электроэнергию на протяжении 30 лет. Однако страны вышли из единой энергосистемы, чтобы повысить «энергетическую безопасность». Синхронизация с ЕС состоялась 10 февраля.
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