Один из крупнейших заводов Эстонии остановил работу после разрыва с энергосистемой России

В Эстонии остановил работу самый крупный целлюлозный завод Estonian Cell. Это случилось из-за увеличения цен на электроэнергию после выхода страны из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Об этом сообщает Balt News.

Известно, что к началу 2025 года стоимость энергии в стране взлетела до рекордных 184 евро за мегаватт. Этот показатель вдвое больше того же периода 2024 года. Завод потреблял около 25 МВт ежедневно, что больше многих предприятий. Такое положение дел сделало работу просто нецелесообразной.