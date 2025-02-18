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18 февраля, 10:17

Один из крупнейших заводов Эстонии остановил работу после разрыва с энергосистемой России

В Эстонии остановил работу крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell

Крупнейший целлюлозный завод Эстонии Estonian Cell. Обложка © Wikipedia / Jarek Jõepera

Крупнейший целлюлозный завод Эстонии Estonian Cell. Обложка © Wikipedia / Jarek Jõepera

В Эстонии остановил работу самый крупный целлюлозный завод Estonian Cell. Это случилось из-за увеличения цен на электроэнергию после выхода страны из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Об этом сообщает Balt News.

Известно, что к началу 2025 года стоимость энергии в стране взлетела до рекордных 184 евро за мегаватт. Этот показатель вдвое больше того же периода 2024 года. Завод потреблял около 25 МВт ежедневно, что больше многих предприятий. Такое положение дел сделало работу просто нецелесообразной.

«Мы остановили производство еще во вторник [11 февраля], и теперь каждый день в обед ждём цену следующего дня», — отметил финансовый директор предприятия Меэлис Кузьма.

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Напомним, ранее прибалтийские страны вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). Договорённость об обмене электроэнергией между государствами существовала с февраля 2001 года, но страны Балтии на протяжении десяти лет готовились к разрыву энергокольца. В Эстонии прямо перед отключением от энергосистемы России вышла из строя электростанция.

Алена Пенчугина
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