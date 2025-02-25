В Литве начали разбирать линии ЛЭП на Калининградскую область

Власти Литвы начали разбор конструкций линий электропередачи (ЛЭП) на Калининградскую область. Они объяснили это ненужностью конструкций после отключения стран Балтии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) и синхронизации с ЕС. Об этом доложил журналистам генеральный директор компании Litgrid, являющейся оператором литовских электросетей, Рокас Масюлис.

«Для проведения работ сформированы специализированные бригады. После демонтажа технические детали, которые ещё можно использовать, будут переданы Украине», — сказал он.