«Истинные смыслы»: Россиянам рассказали, чем заняться во время осеннего коридора затмений
Обложка © Шедеврум / Life.ru
7 сентября ожидается лунное затмение в знаке Рыб, которое продлится с 18:28 до 23:55, а 21-го — солнечное в знаке Девы, с 20:30 до 00:54. Эти события образуют коридор затмений, влияние которого будет ощущаться до 28 сентября, предупредила астролог Алина Сафронова.
По её словам, коридор затмений побудит многих людей задуматься о вопросах, связанных со здоровьем. Также может усилиться тревога за близких, возможны плохие новости о них. Кроме того, в этот период на первый план выйдут темы, связанные с учёбой, изучением иностранных языков, коммуникацией с иностранцами и работой, особенно касающейся документов.
«При этом надо помнить, что затмения не требуют принятия срочных решений. Скорее, это время остановиться, подумать, разглядеть истинные смыслы, погрузиться в себя и прислушаться к своей интуиции», — подчеркнула мистик.
Собеседница «Москвы 24» также отметила, что затмения на оси Дева-Рыбы начались осенью 2024 и будут продолжаться до весны 2027 года, что свидетельствует о начале цикла перемен в теле, характере, привычках, рутине, а также в отношении к работе или определённой сфере жизни.
