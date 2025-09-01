Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 09:10

«Путин может похвастаться»: В США поставили крест на мечтах Украины

Bloomberg: Киев утратил всякие шансы забрать Донбасс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Украина потеряла всякие шансы вернуть контроль над Донбассом. Российский президент Владимир Путин сумел преуспеть как на фронте, так и в дипломатическом противостоянии. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале сказано, что какое-то время назад многие не могли представить, что Киеву придётся сдавать восточные территории, но теперь все понимают, что для достижения хоть какого-то мира Украине придется смириться с потерей Донбасса.

«Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам) придётся уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — сказано в материале.

Автор статьи указал, что Российская армия продолжает продвигаться дальше.

Путин заявил, что итоги встречи с Трампом могут открыть дорогу к миру на Украине
Ранее Владимир Путин заявил, что первопричиной возникновение конфликта России и Украины стал спровоцированный Западом госпереворот в Киеве и попытки затащить Украину в НАТО. Глава РФ указал, что преодолеть кризис поможет лишь устранение причин его возникновения.

Владимир Озеров
