«Путин может похвастаться»: В США поставили крест на мечтах Украины

Украина потеряла всякие шансы вернуть контроль над Донбассом. Российский президент Владимир Путин сумел преуспеть как на фронте, так и в дипломатическом противостоянии. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале сказано, что какое-то время назад многие не могли представить, что Киеву придётся сдавать восточные территории, но теперь все понимают, что для достижения хоть какого-то мира Украине придется смириться с потерей Донбасса.

«Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам) придётся уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — сказано в материале.