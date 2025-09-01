В Екатеринбурге умерла основательница городской Недели моды Надежда Матюхина

Екатеринбург скорбит в связи с неожиданной кончиной гендиректора городской Недели моды. Надежда Матюхина ушла из жизни 30 августа, однако скорбная весть стала известна только сейчас. Информацию о смерти организатора fashion-проекта подтвердил источник URA.ru.

«Это правда. Сами сегодня узнали», — отметили организаторы Недели моды.

Информация о времени и месте прощания с Надеждой Матюхиной будет опубликована позже. Известно, что главный модный проект Екатеринбурга она запустила в 2014 году. Мероприятие проходило дважды в год.