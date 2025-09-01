Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 10:03

Выжившего при взрыве оператора Солдатова отправили из Курска в Москву вертолётом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Раненого в результате взрыва в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют авиацией в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Вертолёт санавиации уже вылетел из курска в столицу, где пациента встретят. Врио губернатора добавил, что впереди у журналиста долгий и сложный путь реабилитации, и пожелал ему сил и скорейшего выздоровления.

Подорвавшегося на мине в курском приграничье оператора ВГТРК оперируют хирурги из Москвы
Подорвавшегося на мине в курском приграничье оператора ВГТРК оперируют хирурги из Москвы

Напомним, Сергей Солдатов подорвался на мине в приграничном районе Курской области, о чём стало известно 28 августа. В тот же день ему провели операцию, 29 августа журналист по-прежнему находился в отделении реанимации.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar