Выжившего при взрыве оператора Солдатова отправили из Курска в Москву вертолётом
Раненого в результате взрыва в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют авиацией в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Вертолёт санавиации уже вылетел из курска в столицу, где пациента встретят. Врио губернатора добавил, что впереди у журналиста долгий и сложный путь реабилитации, и пожелал ему сил и скорейшего выздоровления.
Напомним, Сергей Солдатов подорвался на мине в приграничном районе Курской области, о чём стало известно 28 августа. В тот же день ему провели операцию, 29 августа журналист по-прежнему находился в отделении реанимации.