Выжившего при взрыве оператора Солдатова отправили из Курска в Москву вертолётом

Раненого в результате взрыва в приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова транспортируют авиацией в Москву для дальнейшего лечения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Вертолёт санавиации уже вылетел из курска в столицу, где пациента встретят. Врио губернатора добавил, что впереди у журналиста долгий и сложный путь реабилитации, и пожелал ему сил и скорейшего выздоровления.