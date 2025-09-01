Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 12:03

Теперь к сладкому: Стало известно, чем Си Цзиньпин угощает коллег в Китае

Участникам встречи ШОС плюс в Тяньцзине подали чай и десерт

Участникам встречи «ШОС плюс» в Тяньцзине подали чай и десерт. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Участникам встречи «ШОС плюс» в Тяньцзине подали чай и десерт. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине официанты преподнесли главам государств чай и десерт. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Участникам встречи «ШОС плюс» в Тяньцзине подали чай и десерт. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На кадрах видно, как официанты разносят подносы с чашками и сладостями. Среди участников встречи — президент России Владимир Путин.

Эксперты объяснили причины повышенного интереса Запада к ШОС
Эксперты объяснили причины повышенного интереса Запада к ШОС

Ранее на расширенном заседании формата «ШОС плюс» Владимир Путин отметил, что более десяти стран подали заявки на присоединение к организации в статусе наблюдателя или партнёра по диалогу. По его словам, интерес мирового сообщества к деятельности ШОС продолжает расти. Российский лидер также выразил поддержку инициативе председателя КНР Си Цзиньпина о формировании более эффективной системы глобального управления.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar