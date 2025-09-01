Теперь к сладкому: Стало известно, чем Си Цзиньпин угощает коллег в Китае
Участникам встречи ШОС плюс в Тяньцзине подали чай и десерт
Участникам встречи «ШОС плюс» в Тяньцзине подали чай и десерт. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине официанты преподнесли главам государств чай и десерт. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Участникам встречи «ШОС плюс» в Тяньцзине подали чай и десерт. Видео © Telegram / Кремль. Новости
На кадрах видно, как официанты разносят подносы с чашками и сладостями. Среди участников встречи — президент России Владимир Путин.
Ранее на расширенном заседании формата «ШОС плюс» Владимир Путин отметил, что более десяти стран подали заявки на присоединение к организации в статусе наблюдателя или партнёра по диалогу. По его словам, интерес мирового сообщества к деятельности ШОС продолжает расти. Российский лидер также выразил поддержку инициативе председателя КНР Си Цзиньпина о формировании более эффективной системы глобального управления.