1 сентября, 13:23

Отец Илона Маска заявил, что Зеленский — диктатор и коррупционер

Отец Илона Маска Эррол. Обложка © Life.ru

Отец гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, заявил, что считает Владимира Зеленского диктатором, ворующим деньги у своего же народа.

«Мне (Зеленский) кажется коррупционером и диктатором», — сказал Маск-старший в интервью испанской газете Mundo.

К слову, президент США Дональд Трамп тоже назвал Зеленского диктатором. Тогда он отметил, что рейтинги украинского политика стремятся вниз, а преуспевал он лишь в выкачивании денег из 46-го американского лидера Джо Байдена. Правда, через неделю глава Белого дома сделал вид, что не говорил всего этого.

