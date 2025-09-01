Отец Илона Маска заявил, что Зеленский — диктатор и коррупционер
Отец Илона Маска Эррол. Обложка © Life.ru
Отец гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, заявил, что считает Владимира Зеленского диктатором, ворующим деньги у своего же народа.
«Мне (Зеленский) кажется коррупционером и диктатором», — сказал Маск-старший в интервью испанской газете Mundo.
К слову, президент США Дональд Трамп тоже назвал Зеленского диктатором. Тогда он отметил, что рейтинги украинского политика стремятся вниз, а преуспевал он лишь в выкачивании денег из 46-го американского лидера Джо Байдена. Правда, через неделю глава Белого дома сделал вид, что не говорил всего этого.