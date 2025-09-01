Отец Илона Маска заявил, что Зеленский — диктатор и коррупционер

К слову, президент США Дональд Трамп тоже назвал Зеленского диктатором. Тогда он отметил, что рейтинги украинского политика стремятся вниз, а преуспевал он лишь в выкачивании денег из 46-го американского лидера Джо Байдена. Правда, через неделю глава Белого дома сделал вид, что не говорил всего этого.