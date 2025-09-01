Родные стены: Песков объяснил, почему Путин и Моди целый час общались в салоне Aurus

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели длительные переговоры в салоне Aurus российского лидера, потому что это надёжное и безопасное место для разговоров с глазу на глаз. Кроме того, это позволяет не прерывать важные обсуждения ради переходов и переездов. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.