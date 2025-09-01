Родные стены: Песков объяснил, почему Путин и Моди целый час общались в салоне Aurus
Путин и Моди в «Аурусе». Обложка © X / Narendra Modi
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели длительные переговоры в салоне Aurus российского лидера, потому что это надёжное и безопасное место для разговоров с глазу на глаз. Кроме того, это позволяет не прерывать важные обсуждения ради переходов и переездов. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков о долгом разговоре Владимира Путина и Нарендры Моди в президентском Aurus. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Родные стены — это первое. А во-вторых, когда идёт важное обсуждение, нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно и поэтому они продолжали общение. Повестка дня, действительно, более чем насыщенная», — пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин на саммите ШОС провёл несколько важных встреч с присутствовавшими главами государств. В частности он поговорил с лидерами Турции, Индии, Вьетнама, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Также сообщалось, что Тяньцзинь, где проходил саммит, глава России покинет на автомобиле.