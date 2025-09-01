Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 13:35

Родные стены: Песков объяснил, почему Путин и Моди целый час общались в салоне Aurus

Песков: Путин и Моди долго общались в Aurus из-за надёжности и экономии времени

Путин и Моди в «Аурусе». Обложка © X / Narendra Modi

Путин и Моди в «Аурусе». Обложка © X / Narendra Modi

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели длительные переговоры в салоне Aurus российского лидера, потому что это надёжное и безопасное место для разговоров с глазу на глаз. Кроме того, это позволяет не прерывать важные обсуждения ради переходов и переездов. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков о долгом разговоре Владимира Путина и Нарендры Моди в президентском Aurus. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Родные стены — это первое. А во-вторых, когда идёт важное обсуждение, нет времени отрываться на переходы, переезды и так далее. Им там комфортно и поэтому они продолжали общение. Повестка дня, действительно, более чем насыщенная»,пояснил официальный представитель Кремля.

Эксперт по протоколу назвал плюсы «лимузинной дипломатии» Путина, который подвёз Моди на Aurus
Эксперт по протоколу назвал плюсы «лимузинной дипломатии» Путина, который подвёз Моди на Aurus

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин на саммите ШОС провёл несколько важных встреч с присутствовавшими главами государств. В частности он поговорил с лидерами Турции, Индии, Вьетнама, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Также сообщалось, что Тяньцзинь, где проходил саммит, глава России покинет на автомобиле.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Нарендра Моди
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar