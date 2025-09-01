Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Китай на специальном поезде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov
Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился с официальным визитом в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает южнокорейское информагентство «Рёнхап» со ссылкой на информированные источники.
«Ким покинул Пхеньян сегодня днём на поезде и в настоящее время находится в пути», — передает «Рёнхап».
По данным издания, специальный поезд северокорейского лидера, как ожидается, пересечёт границу между двумя государствами в ночное время, а его прибытие в столицу КНР ожидается на следующий день. Агентство уточняет, что подобное путешествие из Пхеньяна в Пекин обычно занимает не менее двадцати часов. Этот визит станет одиннадцатой зарубежной поездкой Ким Чен Ына.
