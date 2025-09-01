Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна в Китай на специальном поезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправился с официальным визитом в Китай для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает южнокорейское информагентство «Рёнхап» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, специальный поезд северокорейского лидера, как ожидается, пересечёт границу между двумя государствами в ночное время, а его прибытие в столицу КНР ожидается на следующий день. Агентство уточняет, что подобное путешествие из Пхеньяна в Пекин обычно занимает не менее двадцати часов. Этот визит станет одиннадцатой зарубежной поездкой Ким Чен Ына.