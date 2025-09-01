Алкогольное отравление: Врач объяснила, как облегчить состояние дома

Фельдшер неотложной медицинской помощи Ольга Карасёва дала инструкцию, как действовать самостоятельно в случае отравления и когда требуется квалифицированная медицинская помощь. По мнению эксперта, в большинстве ситуаций с отравлением лёгкой или средней степени тяжести можно обойтись без вызова бригады скорой помощи.

«Требуется обильное питьё. Вода помогает разбавить концентрацию алкоголя в желудке и ускоряет его выведение», — подчеркнула специалист в беседе с RuNews24.ru.

Один из способов очистить организм – вызвать рвоту. Для этого необходимо выпить достаточное количество воды и, надавив двумя пальцами на корень языка, стимулировать рвотный рефлекс. Данную процедуру можно повторить несколько раз для более эффективного очищения желудка.

Если пострадавший находится в сознании и адекватно воспринимает окружающую обстановку, предпринятые меры могут улучшить его самочувствие. Однако следует помнить: при появлении признаков обморока или алкогольной интоксикации, самостоятельные действия будут недостаточными.

«Если человек без сознания или находится в состоянии алкогольной комы, самостоятельные меры неэффективны и могут быть опасными. В таких случаях нужно немедленно вызвать скорую помощь. Также важно учитывать ситуацию на улице: если человек лежит без сознания, не стоит сразу вызывать скорую без предварительного осмотра», — дополнила медик.

Необходимо учитывать особые обстоятельства, как, например, переохлаждение в зимний период. В такой ситуации важны дополнительные меры предосторожности: не допускать дальнейшего охлаждения и обеспечить тепло, пояснила Карасёва.