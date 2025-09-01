Индия блокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Индия заблокировала заявку Азербайджана на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Axar.az со ссылкой на дипломатические источники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Пакистана обвинил Индию в попытках мести Баку через международные организации. Алиев заявил, что такие действия являются ответом на поддержку Азербайджаном Пакистана, и подчеркнул братский характер отношений между Баку и Исламабадом. Азербайджанский лидер также поздравил Пакистан с недавней победой над Индией, не уточняя контекст этого достижения.