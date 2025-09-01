Мессенджер MAX
1 сентября, 16:40

Индия блокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poetra.RH

Индия заблокировала заявку Азербайджана на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Axar.az со ссылкой на дипломатические источники.

«Индия в очередной раз воспрепятствовала вступлению Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена», констатирует издание.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Пакистана обвинил Индию в попытках мести Баку через международные организации. Алиев заявил, что такие действия являются ответом на поддержку Азербайджаном Пакистана, и подчеркнул братский характер отношений между Баку и Исламабадом. Азербайджанский лидер также поздравил Пакистан с недавней победой над Индией, не уточняя контекст этого достижения.

Ранее появились сообщения о том, что Пакистан заблокировал заявку Армении на вступление в ШОС. Армянский МИД не стал это подтверждать или опровергать, подчеркнув конструктивный характер работы организации с Ереваном. К слову, президент России Владимир Путин так и не встретился с Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Юрий Лысенко
