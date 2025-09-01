Боня запустит беспилотник на пик Победы, где застряла альпинистка Наговицина

К месту, где находится пострадавшая альпинистка Наталья Наговицина, направится беспилотник для её поисков и оценки состояния. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня.

«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы всё сложилось с погодой, и Наталья была жива», — рассказала Боня в соцсетях.