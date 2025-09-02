Великобритания поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи БПЛА за 50 дней

Глава министерства обороны Великобритании Джон Хили заявил, что за 50 дней кампании по военной поддержке Украины страна получила от Лондона почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских и реактивных снарядов, ракет и 2,5 тысячи беспилотных систем.

Кроме того, Киев получил 30 единиц транспортных и инженерных средств и 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Поставки осуществлялись с июля 2025 года в рамках усиления военной помощи.