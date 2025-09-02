Мессенджер MAX
1 сентября, 21:55

Великобритания поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи БПЛА за 50 дней

Снаряды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / telear

Глава министерства обороны Великобритании Джон Хили заявил, что за 50 дней кампании по военной поддержке Украины страна получила от Лондона почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских и реактивных снарядов, ракет и 2,5 тысячи беспилотных систем.

Кроме того, Киев получил 30 единиц транспортных и инженерных средств и 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Поставки осуществлялись с июля 2025 года в рамках усиления военной помощи.

Болгария обеспечила треть от всех поставок оружия Украине в начале конфликта
Ранее стало известно, что в 2025 году Украина планирует получить миллион артиллерийских боеприпасов. Это стало возможным благодаря финансовой помощи со стороны западных стран в рамках чешской инициативы. Кроме того, оказать военную поддержку Киеву согласился Азербайджан.

