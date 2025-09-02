Непрерывная работа: Врач раскрыла секреты долголетия для россиян

Существуют три основные трудности, которые негативно влияют на здоровье граждан и сокращают потенциальную продолжительность жизни россиян до ста лет. Среди них выделяются недостаточное внимание к профилактике заболеваний, низкий уровень физической активности и некачественное, несбалансированное питание, рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Инна Решетова.

По её словам, для достижения долголетия необходимо начинать профилактические меры против старения уже в возрасте 20-25 лет, когда впервые активируются процессы старения. Однако, как правило, россиянам препятствуют в достижении долгой жизни три вышеупомянутые проблемы.

«Во-первых, это недостаточное внимание к профилактике заболеваний. Во-вторых, низкий уровень физической активности. В-третьих, в нашей стране довольно большой процент людей, которые имеют несбалансированное питание, вредные привычки и стресс. Многие россияне нерегулярно проходят медицинские осмотры, что приводит к позднему выявлению и лечению заболеваний», — подчеркнула специалист в беседе с «Газетой.ru».

Врач отметила, что несмотря на значительные усилия, предпринятые за последние годы, в том числе с использованием современных технологий, таких как телемедицина, квалифицированная медицинская помощь доступна не во всех регионах. Сейчас в России активно ведётся работа по улучшению доступности специализированной помощи в удалённых районах, чтобы люди имели возможность регулярно проходить профилактические осмотры.