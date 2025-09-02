Убийца отвёл оперов к лесной могиле с телом похищенной кубанской «‎Дюймовочки»

В Краснодарском крае полиция нашла тело 36-летней Татьяны Магомедовой, которую убил знакомый её отца, предположительно, из-за долгов. Женщину искали более двух недель, только сейчас предполагаемый преступник Олег Коваленко сознался в преступлении и показал операм, где спрятал тело. Об этом пишет Kub Mash.

Убитую женщину нашли в могиле в лесу рядом с хутором Бураковский. Пару дней назад недалеко от этого места волонтёры уже обнаружили брошенный автомобиль Татьяны, заднее сиденье которого было залито кровью. Коваленко — бывший сотрудник полиции, после службы он ушёл в бизнес. Коваленко признался, что зарезал женщину в машине, потом закопал тело в лесу. Папа Дюймовочки (так знакомые называли женщину за низкий рост) не узнавал подозреваемого по фото, возможно, потому что был после инсульта.