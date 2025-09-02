Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
2 сентября, 08:41

Убийца отвёл оперов к лесной могиле с телом похищенной кубанской «‎Дюймовочки»

Тело убитой женщины-дюймовочки нашли в лесу у хутора Бураковский на Кубани

Обложка © Telegram / SHОT

В Краснодарском крае полиция нашла тело 36-летней Татьяны Магомедовой, которую убил знакомый её отца, предположительно, из-за долгов. Женщину искали более двух недель, только сейчас предполагаемый преступник Олег Коваленко сознался в преступлении и показал операм, где спрятал тело. Об этом пишет Kub Mash.

Отец убитой Татьяны Магомедовой. Фото © Telegram / Mash

Убитую женщину нашли в могиле в лесу рядом с хутором Бураковский. Пару дней назад недалеко от этого места волонтёры уже обнаружили брошенный автомобиль Татьяны, заднее сиденье которого было залито кровью. Коваленко — бывший сотрудник полиции, после службы он ушёл в бизнес. Коваленко признался, что зарезал женщину в машине, потом закопал тело в лесу. Папа Дюймовочки (так знакомые называли женщину за низкий рост) не узнавал подозреваемого по фото, возможно, потому что был после инсульта.

Напомним, 36-летняя Татьяна Магомедова пропала около двух недель назад. Женщина уехала из дома в станице Восточная на серой «Мазде». На въезде в Усть-Лабинск к ней подсел знакомый отца Олег Коваленко. Он в итоге убил женщину из мести её отцу. На допросе преступник во всём сознался. По его словам, более 10 лет назад он вёл совместный бизнес с отцом Татьяны, который задолжал ему большую сумму денег и не вернул.

Татьяна Миссуми
