Ким Чен Ын прибыл на спецпоезде в Пекин, где Си Цзиньпин принимает Путина
Спецпоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Пекин
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Центральное телеграфное агентство Кореи
Спецпоезд лидера КНДР Ким Чен Ына остановился в «окрестностях станции Пекин-Центральный» в китайской столице, куда отправился для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
«Поезд прибыл в окрестности железнодорожной станции Пекин-Центральный около 17:00 по корейскому времени [11:00 мск]», — говорится в сообщении.
Ким Чен Ына в Китай сопровождают представители руководства партии и правительства, в том числе министр иностранных дел Цой Сон Хи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и его помощник Юрий Ушаков не исключают возможность встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя КНДР. Сегодня рано утром Ким Чен Ын пересёк границу Китая на специальном поезде, пока Путин с Си Цзиньпином вели переговоры в личной резиденции главы КНР — комплексе «Чжуннаньхай».