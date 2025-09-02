Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 08:41

Ким Чен Ын прибыл на спецпоезде в Пекин, где Си Цзиньпин принимает Путина

Спецпоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл в Пекин

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Центральное телеграфное агентство Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © Центральное телеграфное агентство Кореи

Спецпоезд лидера КНДР Ким Чен Ына остановился в «окрестностях станции Пекин-Центральный» в китайской столице, куда отправился для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

«Поезд прибыл в окрестности железнодорожной станции Пекин-Центральный около 17:00 по корейскому времени [11:00 мск]», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ына в Китай сопровождают представители руководства партии и правительства, в том числе министр иностранных дел Цой Сон Хи. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и его помощник Юрий Ушаков не исключают возможность встречи президента РФ Владимира Путина и руководителя КНДР. Сегодня рано утром Ким Чен Ын пересёк границу Китая на специальном поезде, пока Путин с Си Цзиньпином вели переговоры в личной резиденции главы КНР — комплексе «Чжуннаньхай».

Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»
Путин с Си Цзиньпином устроили чаепитие и прогулялись по резиденции «Чжуннаньхай»
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Ким Чен Ын
  • Путин в Китае
  • Визит Путина в Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar