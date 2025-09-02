Ким Чен Ын прибыл на спецпоезде в Пекин, где Си Цзиньпин принимает Путина

Спецпоезд лидера КНДР Ким Чен Ына остановился в «окрестностях станции Пекин-Центральный» в китайской столице, куда отправился для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Об этом сообщило агентство Рёнхап.