Бойня из-за долга: На видео сняли залитую кровью машину «Дюймовочки» и покаяние убийцы
СК показал видео задержания и допроса убийцы женщины-дюймовочки на Кубани
Олег Коваленко. Обложка © СКР
Убийца Татьяны Магомедовой с Кубани, которую прозвали «Дюймовочкой» из-за её небольшого роста, заявил следователям, что раскаивается в зверской расправе над женщиной из-за старого долга её отца. Кадры задержания и допроса Олега Коваленко опубликовал СУ СКР по Краснодарскому краю.
Видео © СУ СКР по Краснодарскому краю
Он рассказал, что днём 21 августа подошёл к «Дюймовочке» на рынке в городе Усть-Лабинске и попросил его подвезти. Во время поездки фигурант убедил Татьяну свернуть в район очистных сооружений города, где зарезал её и закинул тело на заднее сиденье. На машине убитой преступник доехал до станицы Кирпильской, избавившись по дороге от мобильных телефонов и вещей женщины. На следующее утро он вернулся на место преступления и перегнал машину в лес между хутором Бураковским и станицей Кирпильской. Недалеко он закопал тело убитой.
Машина Татьяны Магомедовой. Фото © СКР
Машину уже осмотрели следователи. В нёй остались огромные пятна крови.
Напомним, 36-летняя Татьяна Магомедова пропала около двух недель назад. Женщина уехала из дома в станице Восточная на серой «Мазде». На въезде в Усть-Лабинск к ней подсел знакомый отца Олег Коваленко. Он в итоге убил женщину из мести её отцу. На допросе преступник во всём сознался. По его словам, более 10 лет назад он вёл совместный бизнес с отцом Татьяны, который задолжал ему большую сумму денег и не вернул.