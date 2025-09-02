Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Бойня из-за долга: На видео сняли залитую кровью машину «‎Дюймовочки» и покаяние убийцы

СК показал видео задержания и допроса убийцы женщины-дюймовочки на Кубани

Олег Коваленко. Обложка © СКР

Олег Коваленко. Обложка © СКР

Убийца Татьяны Магомедовой с Кубани, которую прозвали «Дюймовочкой» из-за её небольшого роста, заявил следователям, что раскаивается в зверской расправе над женщиной из-за старого долга её отца. Кадры задержания и допроса Олега Коваленко опубликовал СУ СКР по Краснодарскому краю.

Видео © СУ СКР по Краснодарскому краю

Он рассказал, что днём 21 августа подошёл к «‎Дюймовочке» на рынке в городе Усть-Лабинске и попросил его подвезти. Во время поездки фигурант убедил Татьяну свернуть в район очистных сооружений города, где зарезал её и закинул тело на заднее сиденье. На машине убитой преступник доехал до станицы Кирпильской, избавившись по дороге от мобильных телефонов и вещей женщины. На следующее утро он вернулся на место преступления и перегнал машину в лес между хутором Бураковским и станицей Кирпильской. Недалеко он закопал тело убитой.

Машина Татьяны Магомедовой. Фото © СКР

Машина Татьяны Магомедовой. Фото © СКР

Машину уже осмотрели следователи. В нёй остались огромные пятна крови.

Напомним, 36-летняя Татьяна Магомедова пропала около двух недель назад. Женщина уехала из дома в станице Восточная на серой «Мазде». На въезде в Усть-Лабинск к ней подсел знакомый отца Олег Коваленко. Он в итоге убил женщину из мести её отцу. На допросе преступник во всём сознался. По его словам, более 10 лет назад он вёл совместный бизнес с отцом Татьяны, который задолжал ему большую сумму денег и не вернул.

