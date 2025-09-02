Бойня из-за долга: На видео сняли залитую кровью машину «‎Дюймовочки» и покаяние убийцы

Он рассказал, что днём 21 августа подошёл к «‎Дюймовочке» на рынке в городе Усть-Лабинске и попросил его подвезти. Во время поездки фигурант убедил Татьяну свернуть в район очистных сооружений города, где зарезал её и закинул тело на заднее сиденье. На машине убитой преступник доехал до станицы Кирпильской, избавившись по дороге от мобильных телефонов и вещей женщины. На следующее утро он вернулся на место преступления и перегнал машину в лес между хутором Бураковским и станицей Кирпильской. Недалеко он закопал тело убитой.