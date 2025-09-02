Убийца «‎Дюймовочки» прятался 10 дней в лесу, но одной ошибкой навёл оперов на своё логово

Олег Коваленко, которого обвиняют в убийстве 36-летней Татьяны Магомедовой в кубанском Усть-Лабинске из чувства мести к её отцу, рассказал, что 10 дней жил в лесу, пока полиция и волонтёры искали бесследно пропавшую женщину. Об этом пишет Kub Mash .

Коваленко после расправы убежал в лес и старался не выходить в населённые пункты. Так он прожил почти 2 недели. Однако накануне ночью подозреваемый тайком пробрался к себе домой за едой и вещами, тогда его успели заснять уличные камеры, что помогло правоохранителям напасть на его след.