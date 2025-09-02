Убийца «Дюймовочки» прятался 10 дней в лесу, но одной ошибкой навёл оперов на своё логово
Убийца женщины-дюймовочки 10 дней скрывался в лесу на Кубани, пока шли её поиски
Коваленко на допросе. Обложка © Telegram / Ирина Волк
Олег Коваленко, которого обвиняют в убийстве 36-летней Татьяны Магомедовой в кубанском Усть-Лабинске из чувства мести к её отцу, рассказал, что 10 дней жил в лесу, пока полиция и волонтёры искали бесследно пропавшую женщину. Об этом пишет Kub Mash.
Допрос подозреваемого в убийстве Магомедовой. Видео © Telegram / Ирина Волк
Коваленко после расправы убежал в лес и старался не выходить в населённые пункты. Так он прожил почти 2 недели. Однако накануне ночью подозреваемый тайком пробрался к себе домой за едой и вещами, тогда его успели заснять уличные камеры, что помогло правоохранителям напасть на его след.
Напомним, 36-летняя Татьяна Магомедова, которую знакомые прозвали Дюймовочкой за маленький рост, пропала около двух недель назад. Женщина уехала из дома в станице Восточная на серой «Мазде». На въезде в Усть-Лабинск к ней подсел знакомый отца Олег Коваленко, который попросил его подвезли, а потом зарезал женщину и закопал тело в лесу. Полиция уже задержала Коваленко. На допросе он сознался в содеянном и рассказал, что решил убить Татьяну из чувства мести к её отцу, который задолжал ему денег 13 лет назад.