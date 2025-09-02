Мессенджер MAX
2 сентября, 18:53

Под Рязанью сняли режим ЧС после мощного взрыва на заводе

Обложка © Telegram / МЧС Рязанской области

В Шиловском районе Рязанской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который ввели после взрыва на заводе «Эластик». Оперативный штаб региона сообщил об этом в своём Telegram-канале.

«Основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС»,говорится в сообщении.

В больницах остаются семь человек, пострадавших в результате взрыва. Один человек находится в больнице Рязани, ещё шестеро — в медицинских центрах Москвы.

По данным штаба на 2 сентября, в списках погибших значатся 28 человек. Опознание продолжается, экспертизы также проводятся. 40 семей погибших подали заявления на выплаты. 32 из них получили средства из регионального бюджета. По компоненту ранений подали 105 заявлений, а выплачены 17 компенсаций.

Исков почти на 200 млн рублей подали к управляющей компании завода под Рязанью, где прогремел взрыв

Как сообщал Life.ru, 15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе прогремел сильный взрыв в производственном цехе, за которым последовал пожар. Предварительно, причиной стала детонация боеприпаса. Количество раненых при взрыве достигло 153 человек. На заводе уже происходил взрыв в 2021 году — тогда погибли 17 человек.

