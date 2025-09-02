Под Рязанью сняли режим ЧС после мощного взрыва на заводе

В Шиловском районе Рязанской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который ввели после взрыва на заводе «Эластик». Оперативный штаб региона сообщил об этом в своём Telegram-канале.

«Основные поисково-спасательные работы завершены, снят муниципальный режим ЧС», — говорится в сообщении.

В больницах остаются семь человек, пострадавших в результате взрыва. Один человек находится в больнице Рязани, ещё шестеро — в медицинских центрах Москвы.