ВСУ пытаются атаковать беспилотниками Краснодарский край

Украинские беспилотники пытаются атаковать территорию Краснодарского края. Местные жители сообщили о серии громких хлопков и ярких вспышках в небе.

По данным телеграм-канала SHOT, в Анапе около 23:20 прогремело не менее пяти мощных взрывов. Жители также наблюдали яркие вспышки. Предварительно, разрушений на земле и пострадавших нет.

О хлопках и звуках пролёта дронов рассказали очевидцы из Новороссийска и села Криница под Геленджиком. В регионе активно работала система противовоздушной обороны. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.