Лавров сообщил, что Россия ждёт от партнёров заявлений по украинскому вопросу
Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России
В ходе интервью индонезийскому изданию «Компас» министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил ожидание того, что партнёры Москвы на пространствах Глобального Юга и Востока публично поддержат начало российско-американского диалога по украинскому вопросу. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что РФ приветствуются любые конструктивные инициативы.
В частности, Лавров упомянул идеи, высказанные президентом Индонезии Прабово Субианто летом 2023 года, предложения африканских государств, а также деятельность сформированной по инициативе Китая и Бразилии в Нью-Йорке «Группы друзей мира на Украине». Лавров также обратил внимание на дипломатические усилия, которые предпринимает администрация США под руководством президента Дональда Трампа.
Кроме того, Сергей Лавров заявил, что достижение мира на Украине невозможно без устранения глубинных причин возникшего конфликта. Он подчеркнул, что попытки втянуть Украину в НАТО создавали прямую угрозу безопасности России. Также он сообщил о необходимости признания новых территориальных реалий на Украине.