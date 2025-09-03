Лавров сообщил, что Россия ждёт от партнёров заявлений по украинскому вопросу

В ходе интервью индонезийскому изданию «Компас» министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил ожидание того, что партнёры Москвы на пространствах Глобального Юга и Востока публично поддержат начало российско-американского диалога по украинскому вопросу. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что РФ приветствуются любые конструктивные инициативы.

В частности, Лавров упомянул идеи, высказанные президентом Индонезии Прабово Субианто летом 2023 года, предложения африканских государств, а также деятельность сформированной по инициативе Китая и Бразилии в Нью-Йорке «Группы друзей мира на Украине». Лавров также обратил внимание на дипломатические усилия, которые предпринимает администрация США под руководством президента Дональда Трампа.