Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 00:30

Лавров сообщил, что Россия ждёт от партнёров заявлений по украинскому вопросу

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров. Обложка © Telegram / МИД России

В ходе интервью индонезийскому изданию «Компас» министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил ожидание того, что партнёры Москвы на пространствах Глобального Юга и Востока публично поддержат начало российско-американского диалога по украинскому вопросу. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что РФ приветствуются любые конструктивные инициативы.

В частности, Лавров упомянул идеи, высказанные президентом Индонезии Прабово Субианто летом 2023 года, предложения африканских государств, а также деятельность сформированной по инициативе Китая и Бразилии в Нью-Йорке «Группы друзей мира на Украине». Лавров также обратил внимание на дипломатические усилия, которые предпринимает администрация США под руководством президента Дональда Трампа.

Лавров сообщил, что Москва рассчитывает продолжать переговоры с Киевом
Лавров сообщил, что Москва рассчитывает продолжать переговоры с Киевом

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что достижение мира на Украине невозможно без устранения глубинных причин возникшего конфликта. Он подчеркнул, что попытки втянуть Украину в НАТО создавали прямую угрозу безопасности России. Также он сообщил о необходимости признания новых территориальных реалий на Украине.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar