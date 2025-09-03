Депардье обжалует постановление о явке в суд по делу о сексуальном насилии
Жерар Депардье. Обложка © ТАСС / Zuma
Защита французского актёра Жерара Депардье намерена оспорить постановление судьи о его явке в суд для предъявления новых обвинений. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Со стороны обвинения утверждается, что инкриминируемые деяния, в которых фигурирует актриса Шарлотта Арну, произошли в частном доме Депардье, и на потерпевшую оказывалось моральное давление. На прямой вопрос журналиста о планируемой апелляции адвокат дал утвердительный ответ.
Напомним, в мае суд Парижа вынес решение, признав актёра виновным в деле о домогательствах, которые имели место в отношении декоратора и ассистента режиссёра фильма «Зелёные ставни» в 2021 году. Расследование по обвинению в насилии в отношении актрисы Шарлотты Арну относятся к 2018 году.