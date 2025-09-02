Не опять, а снова: Депардьё ответит в суде по новому обвинению в изнасиловании
Обложка © ТАСС / АР
Французский актёр Жерар Депардьё предъявлены новые обвинения в изнасиловании, сообщает радиостанция Franceinfo. Известно, что инцидент произошёл в 2018 году, девушка якобы сама приехала к кинозвезде домой в Париж и находилась под «его моральным давлением».
«Жерар Депардьё предстанет перед уголовным судом Парижа по обвинению в изнасиловании молодой актрисы Шарлотты Арну», — утверждает Franceinfo со ссылкой на адвоката Депардьё.
В мае суд в Париже признал Жерара Депардьё виновным в сексуальном насилии во время съёмок фильма «Зелёные ставни». Его приговорили к 18 месяцам условно и штрафу. Судебное разбирательство по делу о домогательствах началось в 2024 году. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что после подобного уголовного дела актёр не должен оставаться гражданином РФ.