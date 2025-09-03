Франция намерена выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве Севпотоков

Апелляционный суд Болоньи в среду рассмотрит экстрадицию гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию. Запрос поступил от местной прокуратуры в связи с подрывом газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Слушание «технически подходит» для рассмотрения вопроса о выдаче или отказе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Кузнецов и его адвокат планируют до заседания ознакомиться с документами обвинения, которые поступили из Германии, и разработать стратегию защиты. После ареста у итальянских судебных органов есть два месяца, чтобы принять решение по делу.