Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 01:28

Франция намерена выдать Германии украинца, подозреваемого в подрыве Севпотоков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Ulyanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Ulyanov

Апелляционный суд Болоньи в среду рассмотрит экстрадицию гражданина Украины Сергея Кузнецова в Германию. Запрос поступил от местной прокуратуры в связи с подрывом газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Слушание «технически подходит» для рассмотрения вопроса о выдаче или отказе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Кузнецов и его адвокат планируют до заседания ознакомиться с документами обвинения, которые поступили из Германии, и разработать стратегию защиты. После ареста у итальянских судебных органов есть два месяца, чтобы принять решение по делу.

Песков напомнил об оголтелой кампании против России после подрывов «Северных потоков»
Песков напомнил об оголтелой кампании против России после подрывов «Северных потоков»

Ранее в бундестаге обвинили ФРГ в сговоре по делу о подрыве «Северных потоков». Берлин может потребовать компенсацию с виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако власти Германии на это не пойдут. По словам депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффена Котре, федеральное правительство Германии продолжает поддерживать Украину «любой ценой» и не намерено переквалифицировать диверсию в террористический акт.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Германия
  • Северный поток – 2
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar